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Израиль

Ливанские источники сообщают о двух убитых на юге Ливана в результате удара БПЛА ЦАХАЛа

время публикации: 22 мая 2024 г., 09:03 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 09:07
Ливанские источники сообщают о двух убитых на юге Ливана в результате удара БПЛА ЦАХАЛа
Ayal Margolin/Flash90

Ливанские источники сообщают: утром 22 мая БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по цели в населенном пункте Адайсит-Марджаюн, расположенном на юге Ливана, около границы с Израилем.

По предварительным данным, в результате атаки убиты двое мужчин, по всей видимости боевиков одной из террористических группировок.

ЦАХАЛ пока эту информацию не комментирует.

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