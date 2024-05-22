Ливанские источники сообщают о двух убитых на юге Ливана в результате удара БПЛА ЦАХАЛа
время публикации: 22 мая 2024 г., 09:03 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 09:07
Ливанские источники сообщают: утром 22 мая БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по цели в населенном пункте Адайсит-Марджаюн, расположенном на юге Ливана, около границы с Израилем.
По предварительным данным, в результате атаки убиты двое мужчин, по всей видимости боевиков одной из террористических группировок.
ЦАХАЛ пока эту информацию не комментирует.
Ссылки по теме