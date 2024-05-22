Скончалась девочка, на несколько часов забытая в запертой машине в Бейт-Шемеше

Девочка в возрасте около двух лет, которая была извлечена из запертого автомобиля в Бейт-Шемеше и в критическом состоянии отправлена в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме, скончалась, несмотря на усилия врачей.

Напомним, ранее в среду, 22 мая, на улице Рабби Берекия в Бейт-Шемеше в запертом автомобиле была обнаружена двухлетняя девочка, потерявшая сознание от жары и недостатка кислорода.

Пострадавшая девочка доставлена бригадой скорой помощи "Маген Давид Адом" в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек", во время поездки медики продолжали сердечно-легочную реанимацию ребенка. В больнице врачи были вынуждены констатировать ее смерть.

Полиция расследует обстоятельства трагедии.