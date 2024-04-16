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Израиль

Двухлетнюю девочку забыли в машине в Бейтар-Илите: состояние малышки тяжелое

время публикации: 16 апреля 2024 г., 12:20 | последнее обновление: 16 апреля 2024 г., 12:20
Двухлетнюю девочку забыли в машине в Бейтар-Илите: состояние малышки тяжелое
Flash90

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу в 11:54 поступило сообщение о девочке, которую извлекли из запертого автомобиля в Бейтар-Илите, где она провела несколько часов.

Прибывшие на место происшествия фельдшены и парамедики МАДА оказали пострадавшей неотложную помощь и отправили ее в больницу "Адаса Эйн-Керем". Девочка находится без сознания, ее состояние крайне тяжелое.

По словам медиков, у девочки были симптомы сильнрого теплового удара, она была очень горячей и ни на что не реагировала.

В "Маген Давид Адом" напоминают, что в дни праздников и перебоев с работой детских садов и ясель необходимо значительно внимательнее проверять, не забыли ли вы в машине ребенка. Они также призывают прохожих смотреть в припаркованные автомобили: это может спасти человеческие жизни.

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