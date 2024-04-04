В Ган-Явне задержан предприниматель, нанимавший на работу нелегалов из ПА

В рамках проводящейся на юге страны операции "Стук в дверь" по борьбе с наймом на работу палестинских нелегалов, в Ган-Явне задержан предприниматель.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что предприниматель подозревается не только в найме на работу нелегалов, но и предоставлении им места для проживания.

Находившиеся на территории предприятия жители Палестинской автономии задержаны для расследования.

Начальник полиции Южного округа генерал-майор полиции Амир Коэн подписал приказ о закрытии бизнеса на 30 дней.

31 марта в торговом центре "Френдли Молл" в Ган-Явне нелегал из Палестинской автономии ножом ранил трех человек. Один из раненых, 34-летний Лидор Леви, скончался от полученных ран 4 апреля. Лидор Леви был инженером-программистом. Он оставил после себя беременную жену, полуторагодовалую дочь, родителей, брата и сестру.

Теракт был совершен палестинским арабом Мухаммадом Файезом Масалмой – жителем одной из деревень возле Хеврона. До начала войны у него было разрешение на работу в Израиле, он был строителем. После терактов 7 октября, когда все разрешения палестинских арабов на работу были аннулированы, он незаконно остался в Израиле.