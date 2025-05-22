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Израиль

Взорван дом террориста, убившего израильтянина Гидеона Пери

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 22 мая 2025 г., 07:14 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 07:29
Взорван дом террориста, убившего израильтянина Гидеона Пери
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 22 мая в деревне Бака аль-Хаттаб в Самарии был разрушен дом террориста Султана аль-Гани, который 18 августа 2024 года в промышленной зоне Бар-Он убил израильтянина Гидеона Пери.

Операцию провели бойцы бригады "Эфраим" и инженерного спецназа "Яалом".

Гидеон Пери работал охранником в промышленной зоне Бар-Он в Самарии. 18 августа 2024 года он сопровождал палестинских рабочих на один из объектов в промзоне Бар-Он, когда один из рабочих напал на него, нанес ему несколько ударов молотком по голове, вырвав из рук Пери оружие и скрылся. Пери получил крайне тяжелые травмы и в критическом состоянии был доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Врачам не удалось его спасти.

Султан аль-Гани работал на одном из предприятий промышленной зоны Бар-Он, у него было официальное разрешение на работу.

Израиль
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