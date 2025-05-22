Взорван дом террориста, убившего израильтянина Гидеона Пери

В ночь на 22 мая в деревне Бака аль-Хаттаб в Самарии был разрушен дом террориста Султана аль-Гани, который 18 августа 2024 года в промышленной зоне Бар-Он убил израильтянина Гидеона Пери.

Операцию провели бойцы бригады "Эфраим" и инженерного спецназа "Яалом".

Гидеон Пери работал охранником в промышленной зоне Бар-Он в Самарии. 18 августа 2024 года он сопровождал палестинских рабочих на один из объектов в промзоне Бар-Он, когда один из рабочих напал на него, нанес ему несколько ударов молотком по голове, вырвав из рук Пери оружие и скрылся. Пери получил крайне тяжелые травмы и в критическом состоянии был доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Врачам не удалось его спасти.

Султан аль-Гани работал на одном из предприятий промышленной зоны Бар-Он, у него было официальное разрешение на работу.