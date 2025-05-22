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Израиль

Подземные толчки в Израиле. Землетрясение магнитудой 6 на Крите

Землетрясения
Средиземное море
время публикации: 22 мая 2025 г., 07:06 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 07:15
Подземные толчки в Израиле. Землетрясение магнитудой 6 на Крите
AP Photo/B.K.Bangash

Утром 22 мая во многих районах Израиля ощущались сильные подземные толчки. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6 (изначально сообщалось о магнитуде 6,5) произошло в Восточной части Средиземного моря.

Сообщения о подземных толчках поступали от жителей Хайфы, Акко, Иерусалима, Беэр-Шевы, Тель-Авива, Реховота, Рош-Аина.

Эпицентр находился в районе острова Крит, очаг залегал на глубине 77 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не на текущий момент не поступало.

Это второе мощное землетрясение на Крите за последнее время. 14 мая на острове было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1.

Израиль
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Подземные толчки в Израиле. Землетрясение магнитудой 6,1 на Крите