Подземные толчки в Израиле. Землетрясение магнитудой 6 на Крите

Утром 22 мая во многих районах Израиля ощущались сильные подземные толчки. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6 (изначально сообщалось о магнитуде 6,5) произошло в Восточной части Средиземного моря.

Сообщения о подземных толчках поступали от жителей Хайфы, Акко, Иерусалима, Беэр-Шевы, Тель-Авива, Реховота, Рош-Аина.

Эпицентр находился в районе острова Крит, очаг залегал на глубине 77 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не на текущий момент не поступало.

Это второе мощное землетрясение на Крите за последнее время. 14 мая на острове было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1.