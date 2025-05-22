Внимание, розыск: пропал 51-летний Элиягу Лифшиц из Ор-Йегуды

Полиция Израиля просит помощи в розыске 51-летнего Элиягу Лифшица из Ор-Йегуды. В последний раз его видели около 10 дней назад. С тех пор его местонахождение неизвестно. Он может находиться в Иерусалиме.

Приметы пропавшего: рост 1.70, полного телосложения, брюнет. Носит головной убор.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.