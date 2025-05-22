x
22 мая 2025
|
последняя новость: 08:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 мая 2025
|
22 мая 2025
|
последняя новость: 08:15
22 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 51-летний Элиягу Лифшиц из Ор-Йегуды

Полиция
Розыск
время публикации: 22 мая 2025 г., 07:31 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 07:35
Внимание, розыск: пропал 51-летний Элиягу Лифшиц из Ор-Йегуды
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 51-летнего Элиягу Лифшица из Ор-Йегуды. В последний раз его видели около 10 дней назад. С тех пор его местонахождение неизвестно. Он может находиться в Иерусалиме.

Приметы пропавшего: рост 1.70, полного телосложения, брюнет. Носит головной убор.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook