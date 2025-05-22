Внимание, розыск: пропал 34-летний Хагай Каа из Реховота
время публикации: 22 мая 2025 г., 13:11 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 13:11
Полиция Израиля просит помощи в розыске 34-летнего Хагая Каа из Реховота. В последний раз его видели 21 мая. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: худощавый, коротко стрижен, карие глаза.
Описание одежды нет.
Уехал на автомобиле: Mazda Lantis серебристого цвета, номера 7789356.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-9371444.