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Израиль

В Тель-Авиве состоялась акция протеста против "незаконного" назначения нового главы ШАБАКа

Акции протеста
время публикации: 22 мая 2025 г., 23:29 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 23:31
В Тель-Авиве состоялась акция протеста против "незаконного" назначения нового главы ШАБАКа
Tomer Neuberg/Flash90

На площади "Габима" в Тель-Авиве состоялась многотысячная акция протеста, участники которой выступали против назначения нового главы ШАБАКа вопреки указаниям юридического советника правительства и Верховного суда.

Демонстрация у театра "Габима" возникла стихийно после митинга, который проходил на площади Рабина, возле здания муниципалитета Тель-Авива. Этот митинг проходил под лозунгом "Все связано – кладем конец безумию". На этом митинге центральным выступающим был бывший глава Генштаба и экс-министр обороны Буги Яалон. Он обратился к начальнику Генштаба и офицерам ЦАХАЛа: "Защитите ЦАХАЛ от правительства, над которым реют черные флаги".

Сообщение о назначении нового главы ШАБАКа застало многих участников митинга уже по дороге домой, они развернулись и направилась к "Габиме".

Радиостанция "Кан Бет" передала, что органы правопорядка оказались не готовы к массовым выступлениям возле театра. Никто не пытался предотвратить беспорядки: демонстранты перекрывали дороги и разводили костры на проезжей части.

После того, как к театру прибыла полиция, демонстрация была объявлена незаконной. Начались столкновения между стражами правопорядка и демонстрантами.

По данным "Кан Бет", полицией задержаны несколько демонстрантов.

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