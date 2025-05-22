Нетаниягу принял решение назначить Давида Зини главой ШАБАКа

Биньямин Нетаниягу объявил о своем решении назначить генерал-майора Давида Зини главой ШАБАКа. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра.

Генерал-майор Давид Зини занимал ряд командных и оперативных должностей в ЦАХАЛе: он был бойцом разведывательного подразделения Генштаба, командиром 51-го батальона "Голани", командиром элитного подразделения "Эгоз", командиром бригады "Александрони", одним из инициаторов создания спецназа "Коммандо", командиром корпуса Генштаба.

В пресс-релизе отмечается, что в марте 2023 года генерал-майор Зини подготовил доклад для командира дивизии "Газа", посвященный способам подготовки дивизии к "сложному и неожиданному событию", с акцентом на внезапное вторжение.

Отметим, что днем ранее, после того, как БАГАЦ признал решение об увольнении главы ШАБАКа незаконным, юридический советник правительства Гали Баарав-Миара заявила, что Биньямину Нетаниягу, в действиях которого суд увидел конфликт интересов, следует воздержаться от шагов, связанных с назначением нового главы ШАБАКа до тех пор, пока не будут сформулированы юридические принципы, которые обеспечат надлежащее проведение процедуры.

После объявления о назначении нового главы ШАБАКа Гали Баарав-Миара предупредила, что премьер-министр действует вопреки юридическим указаниям и есть серьезные опасения по поводу наличия конфликта интересов в его действиях, а само назначение осуществлено с нарушением процедуры.