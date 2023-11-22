Правительство Израиля одобрило сделку по "обмену" с ХАМАСом

В ночь на среду, 22 ноября, правительство Израиля одобрило сделку с террористической организацией ХАМАС по обмену заложниками и заключенными.

Все министры проголосовали "за", за исключением трех министров от партии "Оцма Иегудит" (включая Итамара Бен-Гвира), которые проголосовали "против". Министр финансов, глава партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич выступал изначально против сделки, он покинул заседание, потом вернулся и вместе с министрами от своей партии проголосовал "за".

В официальном сообщении сказано: "Правительство утвердило схему первого этапа достижения этой цели, согласно которой не менее 50 похищенных – женщин и детей – будут освобождены в течение четырех дней, и на это время в боевых действиях наступит затишье. Освобождение каждых десяти дополнительных похищенных приведет к дополнительному дню передышки".

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Далее заявлено: "Израильское правительство, ЦАХАЛ и силы безопасности продолжат войну, чтобы вернуть всех похищенных, завершить ликвидацию ХАМАСа и гарантировать, что Газа не будет в дальнейшем представлять никакой угрозы государству Израиль".

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Отметим, что в официальном заявлении правительства Израиля ничего не говорится о требовании ХАМАСа в обмен на освобождение первой группы заложников (детей и их матерей, а также пожилых женщин) освободить из израильских тюрем около 150 заключенных – женщин и несовершеннолетних (о чем ранее сообщали СМИ). Но очевидно, что речь идет именно об "обмене", а не о том, что ХАМАС отпустит заложников только потому, что ЦАХАЛ приостановит боевые действия.

ХАМАС заявлял, что им неизвестно о судьбе некоторых матерей с детьми, удерживаемых в Газе. Если ХАМАС сумеет найти их и освободит, Израиль будет готов дать дополнительную "передышку".

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СМИ передавали, что, по условиям соглашения, ХАМАС и власти Израиля каждый вечер будут получать список освобождаемых на следующий день. Ожидается, что в первые дни прекращения огня ежедневно будут освобождаться примерно 12 заложников. Сначала освобождаемых будут передавать представителям "Красного Креста", затем их будут принимать представители ЦАХАЛа. В период действия соглашения о прекращении огня ХАМАС обещает разрешить "Красному Кресту" посещать похищенных и передавать им лекарства.

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Судя по публикациям в СМИ, соглашение также предусматривает, что в течение каждого дня приостановки боевых действий в Газу будут въезжать четыре бензовоза и 200 грузовиков с гуманитарными грузами.

Кроме того, сообщалось о ряде существенных дополнительных требований со стороны ХАМАСа – например, о приостановке полетов беспилотной авиации над Газой. Об этом в заявлении правительства Израиля также не сказано. По данным СМИ, соглашение предусматривает приостановку сбора разведывательной информации на шесть часов ежесуточно в период "прекращения огня".

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Опрос в телеграм-канале: "Как бы вы проголосовали по сделке об "обмене" с ХАМАСом? (по схеме, утвержденной правительством Израиля)"

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Власти Израиля подчеркивают, что если ХАМАС нарушит соглашение, то ЦАХАЛ вновь атакует и ХАМАС "заплатит высокую цену".

Обсуждение сделки длилось более восьми часов. После ее утверждения есть 24 часа на возможное оспаривание сделки в Высшем суде справедливости (БАГАЦ).

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Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе

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Незадолго до начала обсуждения и голосования премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил: "На этом заседании мы обсудим возвращение похищенных, но начну с того, что должно быть понятно. Ходят слухи, будто после перемирия и возвращения похищенных мы прекратим войну. Поэтому хочу внести ясность: мы ведём войну, и мы её продолжим. Мы будем продолжать войну до тех пор, пока не достигнем всех наших целей: ликвидировать ХАМАС, вернуть всех похищенных и пропавших без вести и гарантировать, что в секторе Газа не будет никаких формирований, угрожающих Израилю. Вчера вечером я встретился вместе с членами "кабинета войны" с семьями похищенных. Я внимательно их выслушал. Дрожащими голосами, иногда со слезами, они описывали кошмар, которому они подверглись. Я сказал им, что возвращение наших похищенных – священная и высшая задача, и я вместе с моими товарищами посвящаю себя её выполнению. РАМБАМ сказал: "И нет у тебя заповеди более великой, чем выкуп пленного". Мы не прекратим усилий, пока не выкупим их всех, пока не вернём их всех – мальчиков и девочек, матерей и отцов, юношей и девушек, бабушек и дедушек, солдат и солдаток – всех. Есть этапы войны, есть и этапы возвращения похищенных, но мы не успокоимся, пока не добьёмся полной победы и пока не вернём всех. Это мой священный долг, наш общий долг. В последние несколько дней я разговаривал с нашим другом, президентом США Джо Байденом, и просил его вмешаться и улучшить предложение сделки, которое будет вам представлено. Оно действительно было улучшено, в него было включено большее количество похищенных за меньшую плату. Переговоры принесли свои плоды. Президент Байден подключился в решению вопроса, и я благодарен ему за это. Сейчас нам нужно принять трудное решение, но это правильное решение. Все сотрудники служб безопасности полностью поддерживают его, они дали чёткую полную профессиональную оценку: безопасность наших военных будет обеспечена в дни прекращения огня, а разведывательные действия будут продолжены. Они ясно дали понять, что это не только не навредит военным усилиям, но, и наоборот, это позволит ЦАХАЛу подготовиться к продолжению боевых действий. Хочу ещё раз пояснить: война продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем всех наших целей: уничтожения ХАМАСа, возвращения всех похищенных и гарантий того, что впоследствии Газа больше не будет угрожать Израилю. В ней не останется ни одного сторонника террора, который бы воспитывал своих детей в духе терроризма и угрожал государству Израиль. С божьей помощью всё получится, и вместе мы победим"‎.