Двое рабочих отравились ядовитым газом в канализационном колодце в Кирьят-Гате

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш поступило сообщение о двух рабочих, которые пострадали от отравления метаном во время работы в канализационном колодце в Кирьят-Гате.

К моменту прибытия медиков прохожие уже помогли одному из рабочих выбраться из колодца. Сотрудники пожарной охраны спасли второго рабочего, который значительно дольше подвергался воздействию метана.

Оказав пострадавшим неотложную помощь на месте происшествия, медики эвакуировали в больницу "Барзилай" мужчину в возрасте около 25 лет в тяжелом состоянии, он погружен в медикаментозный сон и подключен к аппарату искусственного дыхания.

Второй пострадавший, в возрасте около 40 лет, был отправлен в больницу "Сорока" в состоянии средней степени тяжести.