ЦАХАЛ сообщил об очередной волне ударов по объектам "Хизбаллы" в Дахии

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о завершении очередной волны ударов по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в южном пригороде Бейрута Дахии. Были атакованы командные пункты и оперативные штабы террористов.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что все атакованные цели были размещены "Хизбаллой" в плотно заселенных районах, среди гражданского населения, что представляет собой очередной пример циничного использования "Хизбаллой" граждан Ливана в качестве живого щита.

Перед атакой были приняты многочисленные меры для минимизации жертв среди гражданского населения, включая предварительный сбор разведданных, постоянное наблюдение и предварительные предупреждения о необходимости эвакуации.