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Израиль

ЦАХАЛ сообщил об очередной волне ударов по объектам "Хизбаллы" в Дахии

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 22 ноября 2024 г., 17:29 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 17:35
ЦАХАЛ сообщил об очередной волне ударов по объектам "Хизбаллы" в Дахии
AP Photo/Bilal Hussein

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о завершении очередной волны ударов по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в южном пригороде Бейрута Дахии. Были атакованы командные пункты и оперативные штабы террористов.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что все атакованные цели были размещены "Хизбаллой" в плотно заселенных районах, среди гражданского населения, что представляет собой очередной пример циничного использования "Хизбаллой" граждан Ливана в качестве живого щита.

Перед атакой были приняты многочисленные меры для минимизации жертв среди гражданского населения, включая предварительный сбор разведданных, постоянное наблюдение и предварительные предупреждения о необходимости эвакуации.

Израиль
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