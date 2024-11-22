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Израиль

Опубликован порядок посещения Пещеры Праотцев в рамках мероприятий "Хаей Сара"

Полиция
время публикации: 22 ноября 2024 г., 08:46 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 08:46
Опубликован порядок посещения Пещеры Праотцев в рамках мероприятий "Хаей Сара"
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля и службы безопасности завершили подготовку к мероприятиям "Хаей Сара", в рамках которых десятки тысяч человек посетят в ближайшие выходные 22-23 ноября Пещеру Праотцев в Хевроне.

В полиции подчеркивают, что в этом году не будут проводиться экскурсии в Гробницу Отниэля и в Касбу (старый город) Хеврона, и заезд в этот район запрещен.

Посетителей предупреждают о возможности дорожных заторов на 35-й и 60-й трассах, особенно в часы, предшествующие наступлению шаббата.

Для желающих в пятницу, 22 ноября, с терминала а-Аразим в Иерусалиме будут ходить прямые автобусы 201-го маршрута в Кирьят-Арбу. В обратном направлении автобусы будут ходить после исхода шаббата вечером 23 ноября.

Прибывающие на частных автомобилях будут направляться на паркинги в Кирьят-Арбе, откуда будут ходить шаттлы (21 маршрут) к Пещере Праотцев и обратно.

Заезд гостей к жителям еврейского квартала Хеврона будет разрешаться только по предварительному согласованию и на автомобилях, указанных принимающей стороной (через мобильное приложение).

Парковка автокараванов в еврейском квартале Хеврона запрещена, выезд автокараванов будет разрешен только после 23:00 в субботу, 23 ноября, или утром в субботу, 24 ноября.

Израиль
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