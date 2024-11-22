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Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели на юге Бейрута

Ливан
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время публикации: 22 ноября 2024 г., 07:58 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 08:37
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели на юге Бейрута
Соцсети

Ливанские источники сообщают, что утром 22 ноября ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Харет Хрейк, на юге Бейрута. По предварительным данным, атака была осуществлена БПЛА.

Вскоре стало известно, что ВВС ЦАХАЛа также нанесли удар по цели в Арнуне, к югу от Набатии, на юге Ливана.

Отметим, что, как и прошлой ночью, ЦАХАЛ в ночь на 22 ноября не наносил ударов по целям на территории Ливана. Незадолго до полуночи ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в четырех населенных пунктах в районе Бинт-Джбейля, на юге Ливана.

Израиль
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