ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели на юге Бейрута

Ливанские источники сообщают, что утром 22 ноября ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Харет Хрейк, на юге Бейрута. По предварительным данным, атака была осуществлена БПЛА.

Вскоре стало известно, что ВВС ЦАХАЛа также нанесли удар по цели в Арнуне, к югу от Набатии, на юге Ливана.

Отметим, что, как и прошлой ночью, ЦАХАЛ в ночь на 22 ноября не наносил ударов по целям на территории Ливана. Незадолго до полуночи ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в четырех населенных пунктах в районе Бинт-Джбейля, на юге Ливана.