Юрсоветник правительства Израиля: МУС вынес решение, на которое не имел полномочий

Юридический советник правительства Израиля Гали Баарав-Миара опубликовала заявление, в котором раскритиковала решение Международного уголовного суда в Гааге издать ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаниягу и экс-министра обороны Йоава Галанта.

По её словам, МУС, "предназначенный для борьбы с самыми тяжкими злодеяниями, не оправдал свою историческую роль, которую должен был исполнить. Его решение необоснованно, прискорбно и принципиально ошибочно с юридической точки зрения".

Согласно Баарав-Миаре, у суда "не было оснований для выдачи ордеров на арест премьер-министра и бывшего министра обороны демократического государства, находящегося в разгаре навязанной ему войны. Решение суда подрывает фундаментальные принципы международного права, на основании которых должен был действовать суд, включая принцип комплементарности".

"Государство Израиль привержено принципам верховенства закона, и в нем существуют независимые, автономные и профессиональные механизмы, как военные, так и гражданские, для расследования заявлений о предполагаемых нарушениях международного права, как в отношении политических вопросов, так и в отношении конкретных случаев", – подчеркнула юрсоветник, добавив, что Израиль рассматривает свои следующие юридические шаги.