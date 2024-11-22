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Израиль

За четверть часа по израильской территории из Ливана было выпущено около 30 ракет

Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 22 ноября 2024 г., 17:57 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 18:12
За четверть часа по израильской территории из Ливана было выпущено около 30 ракет
Chaim Goldberg/Flash90

После сигналов воздушной тревоги, прозвучавших в 16:35-16:47 в населенных пунктах Верхней и Западной Галилеи было зафиксировано около 20 ракет, выпущенных с территории Ливана.

После сигнала "Цева адом", в 16:34 прозвучавшего в районе Хайфского залива, было зафиксировано не менее пяти ракет, выпущенных из южного Ливана.

Еще пять ракет были зафиксированы в 16:30-16:31 в районе Западной Галилеи.

В каждом из трех инцидентов часть ракет была перехвачена, часть упала на израильской территории. О пострадавших не сообщается.

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