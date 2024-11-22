За четверть часа по израильской территории из Ливана было выпущено около 30 ракет

После сигналов воздушной тревоги, прозвучавших в 16:35-16:47 в населенных пунктах Верхней и Западной Галилеи было зафиксировано около 20 ракет, выпущенных с территории Ливана.

После сигнала "Цева адом", в 16:34 прозвучавшего в районе Хайфского залива, было зафиксировано не менее пяти ракет, выпущенных из южного Ливана.

Еще пять ракет были зафиксированы в 16:30-16:31 в районе Западной Галилеи.

В каждом из трех инцидентов часть ракет была перехвачена, часть упала на израильской территории. О пострадавших не сообщается.