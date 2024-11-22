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Израиль

Тревога на севере Израиля, возможно проникновение вражеского БПЛА

Война с "Хизбаллой"
время публикации: 22 ноября 2024 г., 21:04 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 21:16
Тревога на севере Израиля, возможно проникновение вражеского БПЛА
Chaim Goldberg/Flash90

Воздушная тревога прозвучала в десятках населенных пунктах на севере Израиля: Ханита, Шломи, Яара, Мецуба, Авдон, Бецет, Лиман, Рош а-Никра, Гешер а-Зив, Нагария, Саар, Бен Ами, Нетив а-Шаяра, Шейх Данун, Кабри, Бейт а-Эмек, Ошрат, Амка, Эврон, Мазра, Регба, Шавей Цион, Абу Снан, Кфар Ясиф, Лохамей а-Гетаот, Бустан а-Галиль, Шомрат, Акко.

Возможно проникновение вражеского БПЛА.

Израиль
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