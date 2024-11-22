Тревога на севере Израиля, возможно проникновение вражеского БПЛА
время публикации: 22 ноября 2024 г., 21:04 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 21:16
Воздушная тревога прозвучала в десятках населенных пунктах на севере Израиля: Ханита, Шломи, Яара, Мецуба, Авдон, Бецет, Лиман, Рош а-Никра, Гешер а-Зив, Нагария, Саар, Бен Ами, Нетив а-Шаяра, Шейх Данун, Кабри, Бейт а-Эмек, Ошрат, Амка, Эврон, Мазра, Регба, Шавей Цион, Абу Снан, Кфар Ясиф, Лохамей а-Гетаот, Бустан а-Галиль, Шомрат, Акко.
Возможно проникновение вражеского БПЛА.