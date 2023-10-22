Министерство соцобеспечения: с начала войны более 20 детей остались без родителей

Министерство социального обеспечения сообщило в воскресенье, 22 октября, что с начала войны 21 ребенок остался без родителей. Речь идет о детях и подростках до 18 лет, родители которых либо погибли, либо были похищены, либо до сих пор числятся пропавшими без вести.

16 детей стали сиротами, так как оба их родителя погибли.

Телеканал "Кан-11" передал, что одна из этих детей – 4-летняя Авигаль Идан, дочь фотокора газеты "Едиот Ахронот", ее мать и отец погибли, а сама девочка похищена и удерживается в секторе Газы.

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Остальных детей забрали к себе родственники. Министерство соцобеспечения сообщает, что местонахождение этих детей известно и в ближайшее время они начнут получать помощь, в том числе психологическую.