16-й день войны в Израиле. Хронология событий

Воскресенье, 22 октября, 16-й день войны, начавшейся рано утром 7 октября с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен более 200 израильтян и иностранных граждан, которых удерживают в секторе Газы.

Вечером 20 октября ХАМАС освободил двух заложниц – Иегудит и Натали Раанан, мать и дочь, гражданок США.

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В первый день войны террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники.

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Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким и другие населенные пункты, убивая и грабя израильтян.

Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале военной операции "Железные мечи".

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Боевые действия в Газе, около границы Газы, в Иудее и Самарии, на северных границах Израиля продолжаются.

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Число убитых на израильской стороне в ходе войны с террористами – более 1400. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Чили, Перу, Парагвая, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана. Более 5000 человек были ранены или травмированы.

Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре 2023 года (обновляется)

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Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

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В течение первых 15 дней войны террористы выпустили по израильской территории тысячи ракет (по приблизительным оценкам, около 7500). Обстрелам подвергались южные и центральные районы Израиля. Одна ракета (11 октября) была выпущена из Газы по Хайфе.

Примерно полмиллиона израильтян, на юге и на севере, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны.

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ЦАХАЛ продолжает наносить интенсивные ответные удары по целям в Газе. Задействованы ВВС, ВМС и артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что были атакованы тысячи объектов (около 5000) в секторе Газы.

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Минздрав Газы сообщает о примерно 4500 убитых с начала войны и около 15500 раненых. В этих данных не учитывается ликвидация не менее 1500 террористов на территории Израиля.

По сведениям ООН, более 1 миллиона жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома. Около 500 тысяч из них находятся в убежищах Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA) и других международных организаций – это более чем трехкратное превышение планового максимального числа беженцев для этих объектов.

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21 октября в сектор Газы из Египта была доставлена гуманитарная помощь.

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ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

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По оценке правительства Израиля, в результате действий террористов из сектора Газы, начиная с 7 октября 2023 года, погибли не менее 235 иностранных граждан (граждан 41 страны). Еще 74 иностранных гражданина до сих пор числятся пропавшими без вести – похищены или были убиты.

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Обстрел поселка Суфа, около границы Газы.

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Источники в ПА сообщают о столкновениях в Хауаре, к югу от Шхема.

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Источники в Газе: ЦАХАЛ продолжает наносить удары по целям в Хан-Юнисе (юг сектора), Аз-Зайтуне и других районах.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что в течение последних часов в ответ на обстрелы израильской территории были атакованы группы боевиков и объекты террористической организации "Хизбалла" в южном Ливане. В частности, сообщается, что боевики "Хизбаллы" выпустили ракету по армейскому автомобилю в районе ливанской границы. Ракета была перехвачена, а группа боевиков была атакована с воздуха. По вертолету ЦАХАЛа была выпущена ракета класса "земля-воздух". В ответ был атакован военный комплекс, который использовался в качестве укрытия боевиками, осуществившими этот обстрел. Также были атакованы террористическая инфраструктура и средства наблюдения "Хизбаллы". ЦАХАЛ подтверждает серьезные ранения одного израильского военнослужащего в районе Барама, а также легкие ранения двух военнослужащих.

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Сигнал тревоги "Цева адом", предупреждающий о ракетно-минометном обстреле из сектора Газы, сработал в поселке Холит, расположенном около южной границы с Газой.

Поздно вечером 21 октября ударом с воздуха в южном Ливане была ликвидирована группа боевиков "Хизбаллы", готовившая к запуску противотанковых ракет по целям на израильской территории.