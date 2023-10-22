"Зло есть зло". Сергей Гранкин в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостем передачи вновь стал Сергей Гранкин – тележурналист и документалист, военный корреспондент Девятого канала. Утром 7 октября, через полтора часа после первой сирены и начала вторжения террористов, Гранкин был около границы с сектором Газы. Он видел тела погибших, находился в зоне продолжавшихся боевых действий, но в своих репортажах старался говорить о происходящем спокойно, выдавать в эфир информацию, а не эмоции.

Шестилетняя девочка спросила: "Как можно починить разбитое сердце?" Ответ Гранкина: "Очень помогает работа... Я представляю себя "микрофоном с ножками", техническим прибором для передачи информации... И дурацкое громкое слово: "Миссия". Мне кажется, что я делаю очень важное дело... Единственный способ защитить себя, спасти себя – это двигаться дальше... что-то делать".

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12-летний мальчик спросил: "Что это значит – простить?" Гранкин говорит, что он сторонник ветхозаветного подхода "око за око, зуб за зуб", подчеркивая, что есть зло, которое невозможно простить.

В начале передачи Сергей говорит: "Зло есть зло". И, завершая разговор, он повторяет: "Мы столкнулись с абсолютным злом".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Сергеем Гранкиным

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

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Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.