adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
22 - 29°
Тель-Авив:
22 - 30°
Эйлат:
24 - 34°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 4.049 ₪ 4.280 ₪
Иерусалим:
22 - 29°
Тель-Авив:
22 - 30°
Эйлат:
24 - 34°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    "Зло есть зло". Сергей Гранкин в передаче "Детский недетский вопрос"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    "Детский недетский вопрос"
    "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

    Гостем передачи вновь стал Сергей Гранкин – тележурналист и документалист, военный корреспондент Девятого канала. Утром 7 октября, через полтора часа после первой сирены и начала вторжения террористов, Гранкин был около границы с сектором Газы. Он видел тела погибших, находился в зоне продолжавшихся боевых действий, но в своих репортажах старался говорить о происходящем спокойно, выдавать в эфир информацию, а не эмоции.

    Шестилетняя девочка спросила: "Как можно починить разбитое сердце?" Ответ Гранкина: "Очень помогает работа... Я представляю себя "микрофоном с ножками", техническим прибором для передачи информации... И дурацкое громкое слово: "Миссия". Мне кажется, что я делаю очень важное дело... Единственный способ защитить себя, спасти себя – это двигаться дальше... что-то делать".

    adv_12 incontent_1

    adv_13 m_ar_1

    12-летний мальчик спросил: "Что это значит – простить?" Гранкин говорит, что он сторонник ветхозаветного подхода "око за око, зуб за зуб", подчеркивая, что есть зло, которое невозможно простить.

    В начале передачи Сергей говорит: "Зло есть зло". И, завершая разговор, он повторяет: "Мы столкнулись с абсолютным злом".

    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Сергеем Гранкиным

    adv_14 incontent_2

    adv_15 m_ar_2

    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

    adv_16 incontent_3

    adv_17 m_ar_3

    Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

    adv_18 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 17 Февраля 2023
    "Война порождает зомби". Сергей Гранкин в передаче "Детский недетский вопрос"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 3 Июля 2022
    Тележурналист Сергей Гранкин был легко ранен в результате "каменной атаки" в Самарии
    // https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 8 Января 2017
    Шхем. Рабочее место корреспондента Сергея Гранкина. Фотозаметка Дмитрия Брикмана
    adv_19 ar_middle_wwh
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1
    adv_22 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    07:59 16-й день войны в Израиле. Хронология событий
    07:49 Объявлено о дополнительной эвакуации жителей 14 населенных пунктов севера Израиля
    07:39 Умер легендарный футболист Бобби Чарльтон
    07:29 Минздрав ПА: в ходе столкновений с ЦАХАЛом в Тамуне убит местный житель
    07:00 "Зло есть зло". Сергей Гранкин в передаче "Детский недетский вопрос"
    06:06 СМИ: ВВС ЦАХАЛа вновь атаковали аэропорты в Дамаске и Алеппо
    06:03 Глава Пентагона: на Ближнем Востоке развернуты системы ПРО THAAD и Patriot
    04:37 Источники в ПА: израильские военные задержали мэра Эль-Биры
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom