"Война порождает зомби". Сергей Гранкин в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Сергей Гранкин – тележурналист и документалист, военный корреспондент Девятого канала. В июле прошлого года Сергей во время съемки репортажа на территории Палестинской автономии был ранен в голову брошенным камнем и в течение длительного времени восстанавливал здоровье. Это первое его интервью за долгое время.

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Ранее, в феврале-марте 2022 года, вскоре после начала войны, Гранкин работал в Украине. "Война – моя профессия", – говорит он.

Восьмилетний мальчик спросил: "Зачем люди воюют?" На этот вопрос Гранкин отвечает долго. По его мнению, войны были и будут всегда. При этом звучат тезисы "если бы не было враждебного арабского окружения... Израиль бы развалился", "если не будет внешнего врага... то сразу начнется гражданская война". И далее: "Для меня война – это, прежде всего, разговор про психику", "Война порождает зомби".

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Сергей говорит, что он, как и любой другой военный корреспондент, "в каком-то смысле стервятник". Гранкин считает, что отчасти это может быть оправдано помощью людям, которых он встречает в зоне боевых действий или "в тылу, на нерве человеческой боли". Он рассказывает, что в феврале-марте прошлого года при подготовке репортажей о беженцах во Львове сумел вывезти из Украины 17 семей, накануне принимая этих людей в доме, где он жил, обычно это были женщины с детьми, и каждая женщина варила борщ, и звучали рассказы о пережитых ужасах. Далеко не всё потом включалось в репортажи Гранкина. "Сколько ужаса можно показывать? Сколько борщей можно показать?"

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Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Сергеем Гранкиным

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

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