В секторе Газы, возле Кисуфим, погиб военнослужащий и еще трое ранены
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в воскресенье, 22 октября, в ходе оперативной деятельности на территории сектора Газы погиб военнослужащий и еще трое получили ранения.
Состояние одного из раненых средней тяжести, остальные получили легкие ранения.
Семьи погибшего и раненых уведомлены о случившемся.
Согласно сообщению пресс-службы, инцидент произошел в районе кибуца Кисуфим. Боевики ХАМАСа обстреляли противотанковыми ракетами танк и бронированный автомобиль инженерных войск. В армии поясняют, что израильские силы находились на территории сектора Газы в рамках усилий по уничтожению инфраструктуры террора и очистке территории от террористов и взрывчатки, а также поиска тел погибших израильтян и похищенных.
Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что в районе Кисуфим "к западу от разделительного забора" были обстреляны израильские военнослужащие. Позиция боевиков была обстреляна из танковых орудий.
В районе Кисуфим идет бой с террористами
16-й день войны в Израиле. Хронология событий