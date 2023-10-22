В секторе Газы, возле Кисуфим, погиб военнослужащий и еще трое ранены

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в воскресенье, 22 октября, в ходе оперативной деятельности на территории сектора Газы погиб военнослужащий и еще трое получили ранения.

Состояние одного из раненых средней тяжести, остальные получили легкие ранения.

Семьи погибшего и раненых уведомлены о случившемся.

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Согласно сообщению пресс-службы, инцидент произошел в районе кибуца Кисуфим. Боевики ХАМАСа обстреляли противотанковыми ракетами танк и бронированный автомобиль инженерных войск. В армии поясняют, что израильские силы находились на территории сектора Газы в рамках усилий по уничтожению инфраструктуры террора и очистке территории от террористов и взрывчатки, а также поиска тел погибших израильтян и похищенных.

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Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что в районе Кисуфим "к западу от разделительного забора" были обстреляны израильские военнослужащие. Позиция боевиков была обстреляна из танковых орудий.