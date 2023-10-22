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    В Израиле

    Сценарист "Фауды": ШАБАК создал спецподразделение НИЛИ, которое будет уничтожать участников террористического рейда из Газы

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    Сценарист
    Yonatan Sindel/Flash90     Глава ШАБАКа Ронен Бар
    Chaim Goldberg/FLASH90     Тренировка бойцов спецподразделения ЯМАС в координации с ШАБАКом
    Flash90/Nati Shohat

    Сценарист сериала "Фауда" Ави Иссахаров в субботу, 21 октября, на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) написал: "Старая пословица гласит: "У каждого пса свой день". Мне сообщили, что ШАБАК создал подразделение под названием отряд НИЛИ ("Вечность Израиля не обманет"), состоящую из оперативного и разведывательного персонала, у которого одна миссия: закрыть счет и уничтожить всех боевиков спецназа ХАМАСа "Нухба", принимавших участие в рейде (7 октября) и вернувшихся в Газу. Одного за другим, пса за псом. Надеюсь, они скоро придут за всеми".

    Данная информация не подтверждена официально. Но она широко разошлась в соцсетях. Многие доверяют Ави Иссахарову, как журналисту и человеку, действительно имеющему обширные связи с израильских спецслужбах.

    Отметим, что Ави Иссахаров вместе с коллегой по "Фауде" Лиором Разом и политиком Йохананом Плеснером участвовали 7 октября в боевых действиях по спасению двух семей в Сдероте.

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    Название подразделения НИЛИ отсылает к названию еврейской шпионской сети в Палестине, действовавшей в пользу Великобритании против Османской империи в период Первой мировой войны. В этом контексте можно упомянуть и операцию "Мосада" "Гнев Божий" по ликвидации причастных к захвату и убийству израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, эта операция началась осенью 1972 года и продлилась более 20 лет.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 10 Октября 2023
    Актер Лиор Раз, главный герой "Фауды", участвовал в спасательной операции в Сдероте
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