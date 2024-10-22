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Израиль

Тревога и взрывы в центре Израиля: ракетный обстрел из Ливана

время публикации: 22 октября 2024 г., 07:43 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 08:04
Тревога и взрывы в центре Израиля
Фото NEWSru.co.il

В 7:43-7:45 тревога "Цева адом" прозвучала в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Бат-Яме, Холоне, Ришон ле-Ционе, Гиватаиме, Рамат а-Шароне и многих других населенных пунктах. Были слышны взрывы.

ЦАХАЛ подтверждает, что ракеты по центру Израиля были запущены из Ливана. Также сообщается о "попытках перехвата".

"Хизбалла" взяла на себя ответственность за обстрел центра Израиля, заявив, что целью была батарея системы ПРО "Железный купол".

В 7:48 сигналы тревоги около границы с Ливаном.

В 6:34 22 октября тревога "Цева адом" прозвучала в ряде населенных пунктов, расположенных к северу от Модиина – в Модиин Илите, Офариме, Наале, Нили, Бейт-Арье. Одна ракета, выпущенная из Ливана, разорвалась возле деревни Шукба в Палестинской автономии, расположенной восточнее Шоама.

Израиль
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