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Израиль

ЦАХАЛ атаковал штабы авиационных подразделений "Хизбаллы" в Ливане. Видео

время публикации: 22 октября 2024 г., 07:32 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 07:41
ЦАХАЛ атаковал штабы авиационных подразделений "Хизбаллы" в Ливане. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

За последние сутки ЦАХАЛ удары по сотням целей в Ливана. Были атакованы три штаба авиационных подразделений "Хизбаллы" (127-е подразделение) в глубине Ливана. Эти штабы готовили атаки с применением БПЛА.

91-я, 36-я, 146-я дивизии ЦАХАЛа продолжают действовать на юге Ливана, атакуя "Хизбаллу" с земли и с воздуха. Уничтожены десятки объектов, ликвидировано много оружия.

Силы 98-й дивизии выявили военную базу террористической организации "Хизбалла". Был нанесен авиаудар по этой базе, убиты около 15 боевиков.

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