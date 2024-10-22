ЦАХАЛ атаковал штабы авиационных подразделений "Хизбаллы" в Ливане. Видео

За последние сутки ЦАХАЛ удары по сотням целей в Ливана. Были атакованы три штаба авиационных подразделений "Хизбаллы" (127-е подразделение) в глубине Ливана. Эти штабы готовили атаки с применением БПЛА.

91-я, 36-я, 146-я дивизии ЦАХАЛа продолжают действовать на юге Ливана, атакуя "Хизбаллу" с земли и с воздуха. Уничтожены десятки объектов, ликвидировано много оружия.

Силы 98-й дивизии выявили военную базу террористической организации "Хизбалла". Был нанесен авиаудар по этой базе, убиты около 15 боевиков.