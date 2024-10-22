ДТП на севере Израиля: виновник аварии сбил мотоциклиста, не оказал помощь и заявил об угоне машины

Полиция сообщает о завершении расследования обстоятельств ДТП, в результате которого был тяжело травмирован мотоциклист, а водитель, виновный в аварии, не только скрылся с места происшествия, но и попытался ввести следствие в заблуждение.

Авария произошла 4 октября, примерно в 16:50, около Рамот-Менаше. Водитель автомобиля, 47-летний житель Умм эль-Фахма, выехал на трассу с грунтовой дороги, пересек двойную сплошную линию и столкнулся с мотоциклистом – 61-летним жителем Тивона, который получил тяжелые травмы. Мотоцикл оказался на крыше автомобиля. В автомобиле виновника аварии, помимо него самого, находились еще два человека. Они оттащили мотоцикл в сторону, не оказав помощи пострадавшему и не вызвав бригаду скорой помощи. Один из пассажиров сел за руль автомобиля и уехал с места происшествия. Двое других, включая водителя, виновного в аварии, остались на трассе, остановили проезжавший мимо автомобиль и попросили доставить их в больницу.

Около 18:30 водитель, виновный в аварии, позвонил в полицию и заявил, что его автомобиль якобы был украден. Позже полиция нашла сгоревшую машину.

Сотрудники службы "Маген Давид Адом" доставили в больницу мотоциклиста, который был в тяжелом состоянии.

Водителю автомобиля в окружном суде Ноф а-Галиля были предъявлены обвинения в халатном вождении, причинении тяжких телесных повреждений, не оказании помощи пострадавшему, попытке ввести следствие в заблуждение и др.