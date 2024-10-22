Главный военный раввин: "Крест на памятнике погибшего солдата осложняет будущие захоронения"

Продолжается скандал на военном кладбище Хайфы: главный военный раввин бригадный генерал Эяль Карим постановил, что православный крест, выбитый на памятнике погибшего в декабре 2023 года Давида Богдановского, наносит ущерб семьям других военнослужащих, похороненных на данном участке кладбища и осложняет будущие захоронения евреев на этом участке.

Семья другого военнослужащего, могила которого расположена рядом с могилой Давида Богдановского, несколько раз обращалась в министерство обороны с просьбой удалить крест или перенести могилу своего близкого на другой участок из-за того, что крест на надгробии рядом не позволяет совершать молитвы в соответствии с религиозными ограничениями.

После этого министерство обороны обратилось к семье Давида Богдановского с просьбой убрать надгробие с могилы Давида до 1 ноября. Отметим, что речь идет о памятнике, установленном дополнительно к стандартному надгробию погибшего солдата и над ним. Министерство обороны устанавливает на военных кладбищах надгробные камни стандартного образца с надписями на иврите, без портретов. На дополнительном надгробии, установленном рядом, выгравирован портрет погибшего военнослужащего, символы его военной части, имя и надпись на русском языке, а также православный крест.

В соответствии с Законом о военных кладбищах, на могилах павших военнослужащих устанавливается памятник за счет государства, однако власти имеют право разрешить похоронить погибшего военнослужащего на не военном кладбище, и в таком случае можно установить на могиле павшего другой памятник. "Форма военных надгробий, их размер и надписи на них, включая текст и формулировки, выполняются в единой форме для единообразия и равенства", – гласит соответствующий пункт закона (параграф 5 "алеф", "бет" и "гимель" вышеназванного закона, – прим. ред.)

Могила Давида Богдановского, который репатриировался с семьей из Донецка в 2014 году и погиб в Хан-Юнисе в декабре 2023 года, расположена на военном кладбище в Хайфе, однако родители погибшего отмечают, что дополнительный надгробный камень установлен не только над могилой Давида: подобный памятник размещен также в качестве дополнительного надгробия над могилой военнослужащего, араба-христианина, на соседнем участке кладбища, на этом памятнике также фигурирует портрет и крест.

Общественная активистка Татьяна Берлин написала об этом: "Первое что бросается в глаза, когда приходишь на это кладбище – огромное количество фотографий (как в виде надгробий, так и самодельных), установленных рядом с официальными надгробиями. Причем подписи на надгробиях не только на иврите, но и на русском и на арабском языках. Кладбище разделено на блоки ("гушим"). Могила Давида находится в четвертой части блока "Гимель" Могила Али-Хана, на которой тоже есть дополнительное надгробье с крестом, находится в третьей части блока "Гимель". То есть совсем рядом. Никаких опознавательных знаков о том, что вторая могила находится на какой-то христианской части кладбища – нет. И более того, я нигде не нашла подтверждение о том, что на этом военном кладбище есть разделения по религиям. То есть следуя букве закона, семья потерявшая своего ребенка-солдата, может установить другое надгробие только, если солдат похоронен не на военном кладбище. Так откуда же тогда второе надгробие у второго мальчика и у других ребят, похороненных на том же кладбище? Может пора пересмотреть закон, чтобы бы больше ни одна семья в Израиле не столкнулась с той болью, что испытали родные Давида?"

Напомним, 7 октября, когда на кладбище проводилась церемония поминовения погибших в "черную субботу", мать Давида Богдановского Юлия увидела, что памятник над могилой ее сына кто-то накрыл черной тряпкой. Она написала об этом в Facebook: "У меня нет слов, чтобы описать то унижение, которое я испытала. Я думала , что мой Давид , отдавший жизнь стране,который полюбил страну за 9 лет от всего сердца, который действительно шел в армию защищать меня, свою семью и всех нас, ничем не отличается от других ребят и не является второсортным человеком. Я стояла там и плакала от обиды, досады, непонимания. Я не подошла и не сняла эту черную тряпку, потому что я уважаю чувства других родителей. И знаю какая боль живет в каждом сердце матери, отца, сестры и брата. Я не хотела делать из церемонии поле битвы. Я не трогаю памятники других детей. Но кто дал право ВАМ прикасаться к святому".

Ее публикация вызвала огромный резонанс, к ситуации подключились политики, в том числе депутат Кнессета Евгений Сова, который отметил, что проблему пытаются решить "на самом высоком уровне".

В министерстве обороны сообщают, что министерство разделяет боль и скорбь семьи Давида Богдановского, и будут продолжать оказывать семье всю помощь и поддержку. "Согласно закону, на воинской могиле нельзя размещать крест или другой религиозный символ, это правило действует и на военном кладбище в Хайфе, где также похоронены погибшие солдаты-евреи. Министерство обороны работает со всеми задействованными сторонами с максимальной чуткостью и пониманием, и мы надеемся, что сможем достичь устраивающего всех решения как можно скорее".