Две версии "Хизбаллы": в центре Израиля они атаковали батарею "Железного купола" или штаб 8200

"Хизбалла" взяла на себя ответственность за обстрел центра Израиля, заявив, что целью была батарея системы ПРО "Железный купол".

Однако позже "Хизбалла" выступила с новой версией, заявив, что якобы атаковала базу "подразделения 8200" в Тель-Авиве.

Ни та, ни другая версия не подтверждаются ЦАХАЛом. ЦАХАЛ сообщает: были зафиксированы пуски примерно пяти ракет из Ливана по центру Израиля, большинство из них были перехвачены, другие упали на открытой местности.