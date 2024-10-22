Две версии "Хизбаллы": в центре Израиля они атаковали батарею "Железного купола" или штаб 8200
время публикации: 22 октября 2024 г., 08:35 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 08:40
"Хизбалла" взяла на себя ответственность за обстрел центра Израиля, заявив, что целью была батарея системы ПРО "Железный купол".
Однако позже "Хизбалла" выступила с новой версией, заявив, что якобы атаковала базу "подразделения 8200" в Тель-Авиве.
Ни та, ни другая версия не подтверждаются ЦАХАЛом. ЦАХАЛ сообщает: были зафиксированы пуски примерно пяти ракет из Ливана по центру Израиля, большинство из них были перехвачены, другие упали на открытой местности.