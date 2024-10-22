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Израиль

Две версии "Хизбаллы": в центре Израиля они атаковали батарею "Железного купола" или штаб 8200

время публикации: 22 октября 2024 г., 08:35 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 08:40
Две версии "Хизбаллы": в центре Израиля они атаковали батарею "Железного купола" или штаб 8200
AP Photo/Sebastian Scheiner

"Хизбалла" взяла на себя ответственность за обстрел центра Израиля, заявив, что целью была батарея системы ПРО "Железный купол".

Однако позже "Хизбалла" выступила с новой версией, заявив, что якобы атаковала базу "подразделения 8200" в Тель-Авиве.

Ни та, ни другая версия не подтверждаются ЦАХАЛом. ЦАХАЛ сообщает: были зафиксированы пуски примерно пяти ракет из Ливана по центру Израиля, большинство из них были перехвачены, другие упали на открытой местности.

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