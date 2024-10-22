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Израиль

Депутат от "Ликуда" предложил вынести вопрос о поселенчестве в Газе на всенародный референдум

время публикации: 22 октября 2024 г., 10:59 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 11:03
Депутат от "Ликуда" предложил вынести вопрос о поселенчестве в Газе на всенародный референдум
Chaim Goldberg/Flash90

Депутат Кнессета Ханох Мильвицки ("Ликуд") заявил в интервью "Кан РЭКА", что поддерживает идею воссоздания еврейских поселений в секторе Газы.

В то же время, по словам депутата Мильвицкого, принимавшего накануне участие в мероприятии в поддержку восстановления поселений, речь не идет о проекте, который будет осуществлен незамедлительно. "Мы говорим о взгляде на будущее, о том, что должно стать одним из итогов войны", - сказал депутат Мильвицки.

Он также добавил, что такой шаг не может быть совершен по решению коалиции. "Этот вопрос должен быть в центре внимания предвыборной кампании или быть вынесен на всенародный референдум" – считает Мильвицки.

Депутат добавил, что в "Ликуде" есть разные мнения по этому вопросу, однако он до сих плор не беседовал на эту тему с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Израиль
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