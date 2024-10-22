По заданию Ирана семь арабов из Иерусалима пытались убить израильского ученого-ядерщика

Разрешена к публикации информация об аресте семерых жителей арабских районов Иерусалима по подозрению в шпионаже на Иран. Как сообщает 12 канал ИТВ, они подозреваются в попытке убийства израильского ученого-ядерщика по заданию иранской разведки.

Напомним, накануне сообщили о семерых израильтянах с севера страны, которые в течение двух лет выполняли задание иранской разведки, включая фотосъемку и сбор информации о военных базах и других объектах Армии обороны Израиля, включая базы ВВС "Неватим" и "Рамат-Давид", базу Генштаба ЦАХАЛа "Кирия" в Тель-Авиве, места расположения батарей ПРО "Железный купол" и многое другое.