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Израиль

По заданию Ирана семь арабов из Иерусалима пытались убить израильского ученого-ядерщика

время публикации: 22 октября 2024 г., 10:14 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 10:25
По заданию Ирана семь арабов из Иерусалима пытались убить израильского ученого-ядерщика
Jamal Awad/Flash90

Разрешена к публикации информация об аресте семерых жителей арабских районов Иерусалима по подозрению в шпионаже на Иран. Как сообщает 12 канал ИТВ, они подозреваются в попытке убийства израильского ученого-ядерщика по заданию иранской разведки.

Напомним, накануне сообщили о семерых израильтянах с севера страны, которые в течение двух лет выполняли задание иранской разведки, включая фотосъемку и сбор информации о военных базах и других объектах Армии обороны Израиля, включая базы ВВС "Неватим" и "Рамат-Давид", базу Генштаба ЦАХАЛа "Кирия" в Тель-Авиве, места расположения батарей ПРО "Железный купол" и многое другое.

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