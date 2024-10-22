Разрешено к публикации: в южном Ливане погиб майор ЦАХАЛа Авирам Харив

Разрешено к публикации: в бою на юге Ливана погиб майор Авирам Харив, 42 года, из поселка Долев, заместитель командира батальона 9308 бригады "Алон" (228).

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, около границы с Ливаном и в Ливане, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 752 военнослужащих ЦАХАЛа.