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Израиль

ЦАХАЛ: установлены имена 18 террористов, убитых неделю назад в школе "Абу Хасин" в Газе

время публикации: 22 октября 2024 г., 13:41 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 13:59
ЦАХАЛ: установлены имена 18 террористов, убитых неделю назад в школе "Абу Хасин" в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа

На прошлой неделе ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на территории школы "Абу Хасин" на севере сектора Газы, которая была превращена в штаб террористов. По данным израильской разведки, в момент атаки на школьном дворе находились десятки террористов ХАМАСа и "Исламского джихада".

ЦАХАЛ сообщает, что к настоящему времени установлены имена 18 террористов, убитых в результате этой атаки (ранее сообщалось про 13).

Источники в Газе заявляли о 28 убитых и около 150 раненых на территории школы "Абу Хасин".

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ВВС ЦАХАЛа атаковали штаб террористов в школе на севере Газы, названы имена