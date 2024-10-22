ЦАХАЛ: установлены имена 18 террористов, убитых неделю назад в школе "Абу Хасин" в Газе

На прошлой неделе ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на территории школы "Абу Хасин" на севере сектора Газы, которая была превращена в штаб террористов. По данным израильской разведки, в момент атаки на школьном дворе находились десятки террористов ХАМАСа и "Исламского джихада".

ЦАХАЛ сообщает, что к настоящему времени установлены имена 18 террористов, убитых в результате этой атаки (ранее сообщалось про 13).

Источники в Газе заявляли о 28 убитых и около 150 раненых на территории школы "Абу Хасин".