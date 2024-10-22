В Кафр-Касеме тяжело ранены двое подростков и 20-летняя девушка

В Кафр-Касеме в результате криминального инцидента были тяжело ранены три человека. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что состояние двоих, 17-летней девушки и 20-летней женщины, критическое; 17-летний подросток получил тяжелое ранение.

После оказания раненым первой помощи они были доставлены в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Парамедики рассказывают, что все трое раненых находились в одном доме.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств инцидента.