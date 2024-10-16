Стрельба в бедуинской деревне Умм-Батин: один человек убит, двое ранены

Полиция расследует очередной случай насилия в арабском секторе: в бедуинской деревне Умм-Батин в Негеве был убит мужчина в возрасте около 40 лет, еще двое молодых людей в возрасте 18 и 20 лет получили огнестрельные ранения и были эвакуированы в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительной версии полиции, речь идет о нападении на почве криминального конфликта, начато расследование.