Стрельба в бедуинской деревне Умм-Батин: один человек убит, двое ранены
время публикации: 16 октября 2024 г., 15:33 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 15:33
Полиция расследует очередной случай насилия в арабском секторе: в бедуинской деревне Умм-Батин в Негеве был убит мужчина в возрасте около 40 лет, еще двое молодых людей в возрасте 18 и 20 лет получили огнестрельные ранения и были эвакуированы в больницу в тяжелом состоянии.
По предварительной версии полиции, речь идет о нападении на почве криминального конфликта, начато расследование.
Ссылки по теме