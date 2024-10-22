Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 22.10.2024: операции в Шхеме и около Рамаллы

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 22 октября действовали в Шхеме (в Балате), около Калькилии (в Иматине), около Хеврона (в Аль-Аррубе), около Рамаллы (в Аль-Бире), а также в Каландии, между Иерусалимом и Рамаллой, а также в Кафр-Акабе, на севере Иерусалима.

Происходили столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 22 октября.

Источники в ПА сообщали, что ночью еврейские паломники под охраной военных вошли в Гробницу Йосефа в Шхеме.