Ночью ЦАХАЛ нанес множество ударов по целям на юге Ливана

В ночь на 22 октября ливанские источники сообщали о множестве ударов артиллерии и военно-воздушных сил ЦАХАЛа по целям на юге Ливана.

Сообщалось, что артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районах населенных пунктов Аль-Хиам, Аль-Адайса, Кфар-Кила, а также в районе Айта аш-Шааб.

ЦАХАЛа нанес авиаудар по объектам "Хизбаллы" в Ансарии.

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по целям в деревнях Аль-Масгара и Сохмор, на юге Ливана.

Дирекция аэропорта Бейрута опровергла появившиеся в соцсетях слухи о том, что в результате атак ЦАХАЛа инфраструктуре аэропорта нанесен ущерб.