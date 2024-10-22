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Израиль

Ночью ЦАХАЛ нанес множество ударов по целям на юге Ливана

время публикации: 22 октября 2024 г., 06:13 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 06:19
Ночью ЦАХАЛ нанес множество ударов по целям на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 22 октября ливанские источники сообщали о множестве ударов артиллерии и военно-воздушных сил ЦАХАЛа по целям на юге Ливана.

Сообщалось, что артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районах населенных пунктов Аль-Хиам, Аль-Адайса, Кфар-Кила, а также в районе Айта аш-Шааб.

ЦАХАЛа нанес авиаудар по объектам "Хизбаллы" в Ансарии.

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по целям в деревнях Аль-Масгара и Сохмор, на юге Ливана.

Дирекция аэропорта Бейрута опровергла появившиеся в соцсетях слухи о том, что в результате атак ЦАХАЛа инфраструктуре аэропорта нанесен ущерб.

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