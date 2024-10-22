Внимание, розыск: пропал 21-летний житель Мевасерет-Циона Руперт Киану

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 21-летнего Руперт Киану, жителя Мевасерет-Циона. В последний раз его видели вечером 21 октября рядом с домом. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавый, темные длинные волосы, собранные в хвостик, карие глаза. На нем были черные брюки, серая рубашка с длинными рукавом, шуба кремового цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 02-5339200 и 100.