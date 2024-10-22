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Израиль

Обстрел Хайфы и окрестностей. ЦАХАЛ: ракеты перехвачены

время публикации: 22 октября 2024 г., 04:52 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 05:38
Обстрел Хайфы и окрестностей. ЦАХАЛ: ракеты перехвачены
Chaim Goldberg/Flash90

В 4:51-4:53 утра 22 октября в Хайфе, Акко и окрестностях, а также в Верхней и Центральной Галилее прозвучали сирены тревоги "Цева адом".

ЦАХАЛ сообщает, что были зафиксированы пуски примерно пяти ракет, которые были перехвачены израильской системой ПРО.

По данным полиции, несколько фрагментов ракет было обнаружено в Исфии и Далии. Одному зданию был нанесен незначительный ущерб. Жертв нет. Большинство фрагментов упало на открытой местности.

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