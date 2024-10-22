Обстрел Хайфы и окрестностей. ЦАХАЛ: ракеты перехвачены

В 4:51-4:53 утра 22 октября в Хайфе, Акко и окрестностях, а также в Верхней и Центральной Галилее прозвучали сирены тревоги "Цева адом".

ЦАХАЛ сообщает, что были зафиксированы пуски примерно пяти ракет, которые были перехвачены израильской системой ПРО.

По данным полиции, несколько фрагментов ракет было обнаружено в Исфии и Далии. Одному зданию был нанесен незначительный ущерб. Жертв нет. Большинство фрагментов упало на открытой местности.