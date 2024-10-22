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Израиль

ДТП в Негеве: электровелосипедист погиб под колесами автомобиля

время публикации: 22 октября 2024 г., 07:10 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 07:10
ДТП в Негеве: электровелосипедист погиб под колесами автомобиля
Yonatan Sindel/Flash90

Утром во вторник, 22 октября, на трассе 2211 между поселками Наве и Бней-Нецарим легковой автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электровелосипеде.

Велосипедист, иностранный рабочий в возрасте около 30 лет, получил в результате аварии множественные сочетанные травмы. Прибывшие на место медики службы скорой помощи МАДА были вынуждены констатировать факт его смерти.

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