ДТП в Негеве: электровелосипедист погиб под колесами автомобиля

Утром во вторник, 22 октября, на трассе 2211 между поселками Наве и Бней-Нецарим легковой автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электровелосипеде.

Велосипедист, иностранный рабочий в возрасте около 30 лет, получил в результате аварии множественные сочетанные травмы. Прибывшие на место медики службы скорой помощи МАДА были вынуждены констатировать факт его смерти.