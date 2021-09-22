13-й канал: ЦАХАЛ расширяет применение мультикоптеров-камикадзе против ракетной угрозы

Вечером 21 сентября 13-й канал израильского ТВ показал репортаж, посвященный применению израильскими военными беспилотных мультикоптеров как для разведывательных, так и для ударных миссий. На этот репортаж обратили внимание многие арабские СМИ, в частности агентство Maan.

Особое внимание привлекла тема использования мультикоптеров-камикадзе во время антитеррористической операции "Страж стен" в секторе Газы (май 2021 года) для уничтожения противника внутри помещений, а также для ликвидации ракетных установок боевиков.

В репортаже военного корреспондента Ора Геллера отмечается, что командование ЦАХАЛа планирует расширить применение ударных мультикоптеров для противодействия ракетной угрозе из Газы и Ливана. Причем речь может идти, как о точечных действиях, так и о запуске "роя" малоразмерных ударных БПЛА для массированных ударов по местам запуска ракет противником.

Для управления подобной беспилотной техникой ЦАХАЛ зачастую призывает опытных "геймеров".

Такие беспилотники поступают на вооружение различных армейских подразделений, в том числе привлекаемых для проведения спецопераций в тылу противника.