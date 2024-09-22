ДТП на севере Израиля, погиб юноша. Полиция не исключает, что причиной аварии был ракетный обстрел

Рано утром 22 сентября на 77-й трассе возле развязки Ишай при движении в направлении Зарзира автомобиль врезался в заграждение.

В результате аварии погиб юноша примерно 17 лет. Мужчина около 20 лет получил травмы от средней тяжести до тяжелых, он доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе. Еще двое получили легкие травмы.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП. На данном этапе рассматривается версия, что причиной аварии стал ракетный обстрел и сирена "Цева адом" – водитель мог совершить резкий маневр и не справиться с управлением.