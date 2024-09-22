Управление тылом обновило требования: на севере Израиля отменена учеба

В связи с текущей ситуацией в сфере безопасности, Управление тылом выпустило новые распоряжения для жителей севера Израиля. Эти распоряжения вступают в силу в воскресенье, 22 сентября 2024 года, в 6:00 и будут действительны до понедельника, 23 сентября 2024 года, 18:00.

Голанские высоты (север), линия фронта, Верхняя Галилея, Центральная Галилея, Нижняя Галилея, Хайфский залив, Долины, Южные Голаны: вводятся частичные ограничения.

- Образовательные учреждения не должны функционировать.

- Массовые мероприятия можно проводить на открытом воздухе с участием до 10 человек и в закрытых помещениях с участием до 100 человек. Пляжи будут закрыты для посещения.

- Предприятия и учреждения: можно работать только там, где имеется возможность добраться до укрытия в установленное время.

Жители северных и южных Голанских высот (кроме поселений регионального совета долины реки Иордан) и линия фронта должны действовать в соответствии с указаниями Северного командования.

Отеф Аза (за исключением населенных пунктов: Натив а-Асара, Яд Мордехай, Зиким, Кармия, Эрез, Нир Ам, Сдерот, Ивим, Гавим, Ор а-Нер, Мифласим, Кфар Аза, Саад, Алумим, Беэри, Реим, Меген, Нирим, Керем Шалом, Нир Оз, Кисуфим, Эйн а-Шлоша, Суфа, Холит, Нахал Оз, Нир Ицхак)

- Образовательные мероприятия можно проводить без ограничений.

- Массовые мероприятия можно проводить с участием до 1000 человек.

- Предприятия и учреждения работают без ограничений.

Все остальные районы Израиля

- Разрешена работа учебных заведений без всяких ограничений.

- Никаких особых инструкций для работы предприятий и учреждений.

- Разрешается проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.

- Запрета на посещение пляжей нет.