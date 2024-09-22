Начальник Генштаба: "Мы нанесем еще один удар по "Хизбалле", а затем еще один, пока она не поймет"

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви во время визита на авиабазу Тель-Ноф сделал заявление, касающееся последних событий на северном фронте.

Говоря о ликвидации командующего спецоперациями "Хизбаллы" и других высокопоставленных боевиков в Бейруте, Герци А-Леви заявил, что ликвидированные боевики готовили операцию по вторжению и захвату Верхней Галилеи. По его словам, на этой встрече, состоявшейся в пятницу в бейрутском районе Дахия, боевики, возможно, обсуждали новый теракт, план вторжения в Израиль, убийство мирных жителей и похищение военнослужащих. "Но мы их опередили. Это стало возможно благодаря нашему боевому потенциалу и большим возможностям в разведке. И мы знаем, насколько эта ликвидация потрясла "Хизбаллу", – заявил А-Леви.

Начальник Генштаба заявил, что ликвидация, осуществленная ЦАХАЛом в Дахии, является посланием не только "Хизбалле", но и всему Ближнему Востоку.

Говоря об усилении интенсивности ударов по террористам в Ливане, Герци А-Леви сказал, что ЦАХАЛ оттесняет "Хизбаллу" от границы, из зоны, из которой она осуществляет ракетные обстрелы и угрожает гражданам Израиля, и ЦАХАЛ позаботится о том, чтобы террористы не вернулась в этот район.

"Мы уничтожили более 600 террористов, десятки из них входили в командование группировки. Цена, которую платит "Хизбалла" растет, и наши атаки будут усиливаться", – сказал Герци А-Леви.

Начальник Генштаба пообещал, что жители севера Израиля смогут безопасно вернуться в свои дома. "Если "Хизбалла" за последние две недели еще не поняла этого, то она получит еще один удар, и затем еще один, пока не поймет", – добавил он. Он отметил, что ЦАХАЛ находится в стадии наивысшей своей готовности как в нападении, так и в обороне, и продумывает свои следующие шаги.

Герци А-Леви обратился к жителям севера: "Я помню, что прошел почти год, как вы вынуждены были покинуть свои дома. Я хочу, чтобы вы знали: ЦАХАЛ круглосуточно работает над тем, чтобы вы могли вернуться домой и чтобы гарантировать вашу безопасность. Мы не пойдем на компромисс, когда речь идет о вашей безопасности", – заверил он.