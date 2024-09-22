352-й день войны в Израиле: "Хизбалла" атакует север. Хронология событий

Воскресенье, 22 сентября 2024 года, 352-й день войны "Железные мечи", которую Израиль ведет против террористических организаций в Газе, в Иудее и Самарии, в Ливане, начиная с 7 октября 2023 года.

"Хизбалла" увеличила глубину ракетных ударов по территории Израиля. ЦАХАЛ атакует ракетные установки и террористов в Ливане. Продолжаются операции в Газе, а также в Иудее и Самарии.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 22.09.2024

06:00

Была слышна в районе Аравы, к северу от Эйлата. Предварительно: вторжение БПЛА с востока.

На 77-й трассе возле развязки Ишай при движении в направлении Зарзира автомобиль врезался в заграждение. В результате аварии погиб юноша примерно 17 лет. Мужчина около 20 лет получил травмы от средней тяжести до тяжелых, он доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе. Еще двое получили легкие травмы. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. На данном этапе рассматривается версия, что причиной аварии стал ракетный обстрел и сирена "Цева адом" – водитель мог совершить резкий маневр и не справиться с управлением.

Тревога "Цева адом" была слышна в Кирьят-Бялике, Кирьят-Моцкине и других районах около Хайфского залива, а также в Тамре и в Верхней, Центральной и Нижней Галилее.

Тревога "Цева адом" была слышна во многих районах Галилеи, включая Нацерет и Ноф а-Галиль. Зафиксирован ракетный обстрел из Ливана.

Управление тылом обновило требования: на севере Израиля отменена учеба. Подробности

05:00

Источники в Газе: ЦАХАЛ нанес удар по зданию в районе Аль-Хакр в Дир аль-Балахе, в центре сектора. Не менее четырех убитых, десятки раненых.

Источники в Газе: вертолет ЦАХАЛа обстрелял цели в Зайтуне, на юго-востоке города Газа.

Полиция уведомляет, что в результате ракетного обстрела был причинен значительный ущерб молочной ферме в Изреэльской долине. Сведений о пострадавших людях в этом районе не поступало.

Сирены "Цева адом" звучали во многих районах на севере Израиля, включая Нацерет, Ноф а-Галиль и другие населенные пункты. Были слышны взрывы. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что нескольким людям потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.

04:00

Сирены "Цева адом" звучали во многих районах на севере Израиля, включая Мигдаль а-Эмек и другие населенные пункты. Были слышны взрывы.

Тревога "Цева адом" была слышна в южной части Голанских высот. ЦАХАЛ подтвердил перехват нескольких воздушных целей (вероятно, БПЛА), летевших со стороны Ирака. ЦАХАЛ заявляет, что цели были перехвачены за пределами воздушного пространства Израиля. Пострадавших нет.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Рамин, к востоку от Туль-Карема.

03:00

Ливанские источники: ЦАХАЛ нанес удары по целям в районе Уади ас-Салуки на юге Ливана.

Тревога звучала в поселке Довев около границы Ливана. ЦАХАЛ заявил, что тревога была ложной.

Источники в ПА: израильские военные провели обыск в офисе катарского телеканала "Аль-Джазира" в Рамалле. По распоряжению военных офис закрыт на 45 дней. В Рамалле происходят столкновения.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Бака аль-Хатаб, к востоку от Калькилии.

02:00

"Хизбалла" объявила об "операции возмездия" и расширении зоны поражения на севере Израиля.

01:00

Cирены "Цева адом" звучали во многих районах на севере Израиля, включая Нацерет, Ноф а-Галиль, Афулу, Мигдаль а-Эмек, Йокнеам Илит и другие населенные пункты. ЦАХАЛ сообщает, что зафиксированы пуски десятков ракет из Ливана. Многие из них были перехвачены. Но были и падения ракет на израильской территории. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что один мужчина (примерно 60 лет) в Нижней Галилее получил очень легкое осколочное ранение. Он доставлен в Английскую больницу в Нацерете.

00:00

Источники в ПА: в районе Уади аль-Хумус в Бейт-Лехеме в ходе столкновений с израильскими военными был ранен местный житель.

Источники в Газе: артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в Ас-Сабре, на юге города Газа.

ЦАХАЛ опубликовал итоговый отчет по боевым действиям в Ливане 21 сентября 2024 года. Сообщается, что израильские ВВС атаковали около 290 целей, включая пусковые установки и артиллерийские орудия "Хизбаллы". ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам "Хизбаллы".

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Последний сигнал тревоги около границы сектора Газы был зафиксирован 17 сентября в 00:28 (тревога была ложной). Последний сигнал тревоги около границы с Ливаном – 19 сентября в 20:37. В ходе нынешней войны террористические группировки в секторе Газы и Ливане, как правило (но не всегда), прекращают "на ночь" ракетные обстрелы израильской территории.

ВОЙНА "ЖЕЛЕЗНЫЕ МЕЧИ"

Рано утром 7 октября 2023 года атака террористов началась с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен сотни израильтян и иностранных граждан, многих из которых все еще удерживают в секторе Газы.

Согласно официальным данным, 7 октября 2023 года ХАМАС похитил 251 человека. По состоянию на 1 сентября 2024 года 101 заложник находится в плену у ХАМАСа в Газе: 97 заложников с 7 октября 2023 года и 4 заложника с 2014 года (84 мужчины и 14 женщин, в их числе двое детей младше 5 лет). Их них – 39 похищенных нет в живых, их тела удерживаются ХАМАСом в Газе (включая Адара Голдина и Орона Шауля, похищенных в 2014 году).

Освобождены/спасены/найдены мертвыми 154 человека: четверо израильтян освобождены и одна военнослужащая спасена бойцами ЦАХАЛ до 24 ноября 2023 года; 81 израильтянин и 24 иностранца освобождены в рамках сделки с ХАМАСом с 24 по 30 ноября 2023 года; 16 похищенных убиты в плену ХАМАСа и их тела были найдены и эвакуированы бойцами ЦАХАЛа; трое похищенных случайно убиты огнем ЦАХАЛа; в рамках спецоперации 12 февраля 2024 года силы безопасности спасли в Рафиахе двух заложников; в ходе спецоперации в Нусейрате 8 июня 2024 года были спасены четверо заложников. 27 августа был спасен еще один заложник. 31 августа были найдены тела шести убитых заложников.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

В первый день войны, 7 октября, террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники. Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким, Нетивот и другие населенные пункты Западного Негева, убивая и грабя израильтян.

Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале Войны "Железные мечи".

В Израиле около 1700 погибших 7 октября и в последующие дни войны. Около 15000 человек были ранены или травмированы. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Чили, Перу, Парагвая, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана.

Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)

С конца октября идет наземная военная операция в Газе. В ходе боев с террористами в секторе Газы ЦАХАЛ несет значительные потери – с 27 октября (начало наземной операции в Газе) погибли более 340 военнослужащих (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля). По данным ЦАХАЛа, с начала войны в Газе ликвидированы или взяты в плен около 14000 боевиков и их командиров (ХАМАС признает гибель примерно 6000 боевиков). "Хизбалла" заявляет о гибели около 500 своих боевиков и командиров (сообщалось также о потерях в рядах шиитского движения "Амаль" и боевиков-суннитов в Ливане). В Газе, Ливане, Иране ликвидированы многие лидеры террористических организаций.

С начала войны из сектора Газы были запущены около 10000 ракет (по оценкам ЦАХАЛа, до 15% из них падали на территории Газы). Около 7000 ракет были выпущены "Хизбаллой" из Ливана (до 20% падали на ливанской территории). Из Сирии были выпущены десятки ракет. Террористы ХАМАСа и "Хизбаллы" применяли также ударные БПЛА.

Сотни тысяч израильтян, на юге и на севере, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны.

С 7.10.2023 на территории Палестинской автономии – в Иудее и Самарии – были задержаны около 5000 подозреваемых в терроре, около 2000 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

ЦАХАЛ наносит интенсивные удары по целям в Газе. Задействованы ВВС, ВМС, артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что с начала войны были атакованы десятки тысяч целей в секторе Газы. ЦАХАЛ регулярно наносит удары по целям в Ливане. ЦАХАЛ также атакует цели на территории Сирии. 1 апреля был нанесен удар по зданию "консульства" Ирана в Дамаске, убиты высокопоставленные офицеры КСИР. Осуществлены ликвидации лидеров террористов в Бейруте.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о более 41000 убитых с начала войны и примерно 95000 раненых. По данным минздрава Палестинской автономии, признаваемым как достоверные ООН, более 39% убитых в Газе – мужчины призывного возраста, 19% – женщины, 32% – несовершеннолетние, более 8% – пожилые люди (от 60 и старше).

По сведениям ООН, около 1,7 млн жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома. По данным ВОЗ, 1,3 млн перемещенных жителей Газы проживают в убежищах на юге сектора. ЦАХАЛ заявляет, что более 1 млн жителей северной части Газы переместились на юг сектора.

С 21 октября в сектор Газы поставляется гуманитарная помощь. Значительную часть этой помощи забирает ХАМАС. Помощь доставляют на грузовиках или сбрасывают с самолетов. Начинаются поставки помощи морским путем.

В ночь на 14 апреля 2024 года Иран осуществил массированный удар по территории Израиля, запустив сотни ракет и ударных беспилотников по целям в Негеве, на Голанских высотах и в Иерусалиме. Абсолютное большинство ракет и БПЛА были перехвачены силами ПВО и ВВС Израиля, США, Великобритании, Иордании. В результате атаки причинен незначительный ущерб авиабазе "Неватим". Тяжело ранена девочка, десяткам людей потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока или в связи с легкими травмами.

СМИ сообщали, что в ночь на 19 апреля 2024 года Израиль нанес удар по целям в Иране. Израиль на себя ответственность не брал. Иран не возлагал ответственность на Израиль.

20 июля 2024 года ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Ходейде (Йемен) в ответ на удар БПЛА по Тель-Авиву и другие атаки хуситов.

31 июля 2024 года в Бейруте ликвидирован Фуад Шукр, военный советник генсекретаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы, фактически командующий вооруженными силами этой террористической организации.

31 июля 2024 года в Тегеране был уничтожен глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя (Израиль не брал на себя ответственность за эту операцию).

25 августа 2024 года ЦАХАЛ превентивно атаковал объекты "Хизбаллы" в Ливане. Предполагалось, что начался новый раунд противостояния с "Хизбаллой". Однако ответ "Хизбаллы" не причинил значительного ущерба. Масштабы войны на севере остались прежними.

15 сентября 2024 года йеменские хуситы запустили баллистическую ракету по цели в центре Израиля. Ракета упала на открытой местности.

Новый этап войны против "Хизбаллы". 17 сентября 2024 года в Ливане и Сирии взорвались пейджеры, которые использовали активисты "Хизбаллы". 18 сентября в Ливане взорвались рации и другие беспроводные устройства связи, которые использовали активисты "Хизбаллы". Десятки убитых и тысячи раненых. 19 сентября ВВС ЦАХАЛа осуществили массированную атаку на объекты "Хизбаллы". 20 сентября в Бейруте в результате авиаудара ЦАХАЛа были ликвидированы командующий спецназом "Хизбаллы" Ибрагим Акил и другие командиры "Радуана".