ЦАХАЛ: утром 22 сентября из Ливана по северу Израиля были выпущены более 100 ракет. Причинен ущерб

ЦАХАЛ сообщает, что утром 22 сентября из Ливана по северным районам Израиля – включая Хайфский залив и Галилею – террористами были выпущены более 100 ракет. Многие ракеты были перехвачены. Однако несколько ракет поразили жилые районы.

Между 6:24 и 7 утра были зафиксированы пуски из Ливана около 85 ракет. Были попадания ракет в Кирьят-Бялике, Цур-Шаломе и Морешете. Причинен ущерб.

В 4:48-5:10 были зафиксированы пуски из Ливана около 20 ракет. Попаданий не зафиксировано. Некоторые ракеты упали на открытой местности, жертв нет.