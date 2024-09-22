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Израиль

Мужчина потерял сознание в закрытой комнате с горевшим мангалом, он в тяжелом состоянии

время публикации: 22 сентября 2024 г., 15:41 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 15:41
Мужчина потерял сознание в закрытой комнате с горевшим мангалом, он в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В диспетчерскую службы скорой помощи по округу Яркон в 15:13 поступило сообщение о мужчине, который потерял сознание, находясь в закрытом помещении, в котором горел мангал. Инцидент произошел на улице Трумпельдор в Гиват-Шмуэле.

Прибывшие на место происшествия медики "Маген Давид Адом" обнаружили пострадавшего, мужчину в возрасте около 40 лет, в тяжелом состоянии. Мужчина был доставлен в больницу "Бейлинсон" на реанимационном автомобиле скорой помощи.

Врачи предполагают, что мужчина отравился ударным газом.

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