Мужчина потерял сознание в закрытой комнате с горевшим мангалом, он в тяжелом состоянии

В диспетчерскую службы скорой помощи по округу Яркон в 15:13 поступило сообщение о мужчине, который потерял сознание, находясь в закрытом помещении, в котором горел мангал. Инцидент произошел на улице Трумпельдор в Гиват-Шмуэле.

Прибывшие на место происшествия медики "Маген Давид Адом" обнаружили пострадавшего, мужчину в возрасте около 40 лет, в тяжелом состоянии. Мужчина был доставлен в больницу "Бейлинсон" на реанимационном автомобиле скорой помощи.

Врачи предполагают, что мужчина отравился ударным газом.