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Пожар в Мевасерет-Ционе: женщина в тяжелом состоянии

время публикации: 26 апреля 2024 г., 07:38 | последнее обновление: 26 апреля 2024 г., 07:38
Пожар в Мевасерет-Ционе: женщина в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Рано утром в пятницу, 26 апреля, в службы спасения Иерусалимского округа поступил вызов о пожаре в жилом доме в Мевасерет-Ционе.

Прибывшие на место спасатели вынесли из дома и передали медикам женщину в возрасте около 40 лет с отравлением угарным газом. Пострадавшая была доставлена бригадой службы скорой помощи МАДА в больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме. Ее состояние оценивается как тяжелое.

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