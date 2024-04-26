Пожар в Мевасерет-Ционе: женщина в тяжелом состоянии

Рано утром в пятницу, 26 апреля, в службы спасения Иерусалимского округа поступил вызов о пожаре в жилом доме в Мевасерет-Ционе.

Прибывшие на место спасатели вынесли из дома и передали медикам женщину в возрасте около 40 лет с отравлением угарным газом. Пострадавшая была доставлена бригадой службы скорой помощи МАДА в больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме. Ее состояние оценивается как тяжелое.