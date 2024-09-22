СМИ: переговоры Нетаниягу и Саара прерваны, но не сорваны

В политической системе убеждены, что переговоры между Биньямином Нетаниягу и Гидеоном Сааром возобновятся после стабилизации ситуации в сфере безопасности.

Как пишет портал Walla, в "Ликуде" и других партиях обращают внимание на то, что Саар в своем заявлении об "отказе от поста министра обороны" не сказал ничего о самих переговорах с Нетаниягу и не сделал определенного заявления по поводу своих дальнейших шагов.

Как пишет Walla, Нетаниягу также не отказался от намерения сменить Галанта на Саара в министерстве обороны. Вчерашнее заявление Саара дало Нетаниягу время для преодоления сопротивления среди противников назначения главы "Ямин Мамлахти" на должность министра обороны. Среди главных противников такого назначения – Сара Нетаниягу и ближайший советник главы правительства Натан Эшель.

Накануне вечером, вскоре после того, как Саар опубликовал заявление, согласно которому он отказывается от должности министра обороны, сайт газеты "Макор Ришон" сообщил со ссылкой на анонимные источники в "Ликуде", что глава "Ямин Мамлахти" в ближайшее время присоединится к правительству, однако не в должности министра обороны.