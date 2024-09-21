Гидеон Саар отказался от предложения Нетаниягу занять пост министра обороны

Глава партии "Ямин Мамлахти" Гидеон Саар объявил, что отказывается от предложения премьер-министра Биньямина Нетаниягу занять пост министра обороны.

Саар заявил, что решение принято им в связи с происходящим на северной границе Израиля.

"Я не хочу, чтобы мысли тех, кто несет ответственность за ведение войны, отвлекались бы на неопределенный срок из-за кандидатуры на пост министра обороны. Я считаю неправильным, чтобы рядом с действующим министром был "кандидат в министры". Причем кандидат тоже на неопределенный срок", – сказал Саар.

Он добавил, что его кандидатура вызвала волну подстрекательства и "беспредметной делегитимации".

В этом заявлении Саар впервые публично признал, что "неделю назад согласился взять на себя бремя тяжелой ответственности, с которой связана должность министра обороны".

Он также не отверг возможности присоединения к правительству. Источники в политической системе заявляют, что переговоры о присоединении Саара к коалиции продолжаются. Помимо прочего, на повестке – предоставление Саару поста министра иностранных дел или министра юстиции.

Добавим, что сегодня вечером должна срстояться встреча главы оппозиции Яира Лапида с депутатами Бени Ганцем, Гади Айзенкотом ( оба – "Махане Мамлахти") и с главой партии НДИ Авигдором Либерманом. Цель встречи – координация дальнейших шагов оппозиции.